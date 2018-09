Le telecamere sui semafori estremi rimedi a Monticelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAASCOLI Allarme rosso a Monticelli. Telecamere sui semafori (tecnicamente T-Red) in arrivo per multare chi trasgredisce lungo l'asse viario centrale. L'Arengo studia un piano di repressione e sanzione degli automobilisti che non rispetteranno le regole nel circolare lungo le vie del popoloso quartiere, sull'onda di numerose segnalazioni che sarebbero giunte a Palazzo Arengo riguardo la pericolosità dell'asse centrale e la necessità di garantire una maggiore sicurezza. Ed ora spunta quello che può essere considerato un ulteriore...