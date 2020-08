Le tele di Venturelli contro Battisti

LA MOSTRA

ASCOLI Sarà inaugurata venerdì prossimo alle 17,30 , alla presenza dell'artista, la mostra Gli amici del criminale Cesare Battisti, personale dell'artista modenese Adriano Venturelli. Sarà al Forte Malatesta (via delle Terme) ad ospitare una trentina di tele di grandi dimensioni alle quali Venturelli lavora da un decennio, incentrando la propria ricerca pittorica a personaggi «che dice l'artista con il loro potere hanno offerto protezione a Battisti». Il rosso come colore dominante, un timbro a dedicare, simbolicamente, ogni tela a un amico di Battisti. Da Francois Mitterand a Roberto Saviano, dall'ex presidente brasiliano Lula a Carla Bruni, la lista degli amici è lunga e variegata, compilata da Venturelli nel tentativo di dare una risposta, attraverso la ricerca artistica, «all'arroganza di quanti, con il loro sapere e la loro influenza sociale, mistificano la realtà e hanno offerto protezione a Cesare Battisti». L'esposizione, che gode del patrocinio del Comune resterà visibile fino al 4 ottobre (l'ingresso al Forte Malatesta comprensivo di visita alla mostra d'arte è di euro 6, ridotto euro 4 e 2 euro per le scuole) e verrà arricchita da una serie di eventi collaterali (reading, relazioni, installazioni multimediali) sulla vicenda di Cesare Battisti cui le grandi tele dell'artista modenese faranno idealmente da quinta.

