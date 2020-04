LE STRATEGIE

ASCOLI Lavori in corso, a Palazzo Arengo, per costruire il pacchetto di misure a sostegno del commercio ascolano in questa fase emergenziale. Un pacchetto di interventi scaglionati, in maniera graduale, che comunque prevedrebbe in primis azioni legate ad agevolazioni sulla Tari, possibili bonus per gli affitti e la possibilità di andare incontro alle attività del food e ai pubblici esercizi sul fronte dell'occupazione del suolo pubblico in un momento in cui gli spazi diventano fondamentali per puntellare le piccole imprese del settore ed evitare chiusure. Mai come stavolta, attorno al tavolo virtuale dell'Arengo al fianco del sindaco Fioravanti dopo la decisione di stanziare 1 milione di euro comunali per la tenuta e il rilancio del sistema economico cittadino si siedono quotidianamente anche le diverse forze politiche con proposte e suggerimenti, dalla Lega a Fratelli d'Italia e alle varie liste civiche. Oltre al discorso della commissione coi capigruppo consiliari di tutti gli schieramenti che si riunisce settimanalmente. Si va definendo, dunque, il pacchetto per l'emergenza economica cittadina che poi, entro una settimana o 10 giorni al massimo dovrebbe essere presentato sempre con gli strumenti digitali a tutti gli operatori commerciali e artigianali ascolani.

Il bonus affitti

Sul fronte dell'emergenza economica derivante dalla pandemia virale, a Palazzo Arengo proprio in questi giorni si stanno mettendo a punto le prime misure indirizzate alle categorie più in difficoltà, come commercianti ed artigiani. L'obiettivo è di definire e annunciare tra una settimana circa quali saranno i primi provvedimenti che si andranno ad adottare che poi saranno seguiti da altre misure anche nell'ottica di rilancio, superata la fase critica. In questo primo passaggio, si starebbero definendo anche sulla scorta delle proposte anche delle forze politiche che stanno collaborando alla definizione del pacchetto le prime linee di azione che riguarderebbero agevolazioni sulla Tari e sull'occupazione del suolo pubblico oltre ad un bonus affitti. E proprio sul bonus affitti si sta ragionando su sostegni economici ai commercianti o artigiani che devono continuare a pagare il canone nonostante l'attuale chiusura obbligata. In tal senso c'è anche una proposta-mozione del consigliere Trontini, del presidente del Consiglio Bono e degli altri consiglieri Cannella e Rosa.

Tari e Tosap Per quel che riguarda la tassa sui rifiuti, - con proposte emerse anche durante la commissione speciale del Covid, ad esempio con proposta del Pd per esenzione relativa ai mesi di chiusura delle attività si starebbe ragionando su come rendere il più incisiva possibile la misura da adottare con ipotesi di riduzione e rateizzazione al vaglio. Infine, si sta esaminando anche il discorso di agevolazioni in relazione all'occupazione del suolo pubblico, per quanto riguarda ristoranti e pubblici esercizi, magari concedendo maggiori spazi alla luce delle norme del distanziamento o concedere riduzioni o esenzioni sulla Tosap. Una misura proposta anche dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che chiede di valutare la possibile gratuità dell'occupazione in questa fase di emergenza.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA