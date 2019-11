Le storiche ceramiche in esposizione al museo

LA MOSTRA

ASCOLI Ascoli e la sua lunga tradizione legata alla ceramica al centro di una prestigiosa mostra itinerante inaugurata ieri pomeriggio nel museo di piazza San Tommaso. Si tratta dell'esposizione denominata Grand Tour, alla scoperta della ceramica classica italiana, visitabile sino al 20 gennaio, per poi approdare in altre sedi di grande importanza: non solo Faenza ma anche tappe in Spagna e Francia. La mostra ha la supervisione del direttore dei musei di Ascoli Stefano Papetti e tratta principalmente pezzi di foggia classica, tipici della tavola italiana.Grand Tour, che nel capoluogo piceno raccoglie una sessantina di ceramiche di grande valore, intende descrivere una serie di opere con forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna: tutte dedicate alla consumazione di cibi e delle bevande. Una mostra che intende puntare i riflettori ogni volta nei principali centri di produzione ceramica: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia alla Sardegna sino alla Liguria, al Piemonte e l'Abruzzo. Un'esposizione che offre materiali provenienti da tutta la Penisola, da luoghi forieri di stili decorativi, caratterizzati da innumerevoli gusti coloristici al centro di una tradizione secolare che tuttavia intende guardare al futuro.

