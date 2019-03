Le stelle del Carnevale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOASCOLI È stata una chiusura in bellezza, quella dell'edizione 2019 del Carnevale di Ascoli, con una fantastica cornice di pubblico anche in occasione del martedì grasso: tantissime persone, infatti, hanno nuovamente invaso il centro storico della città sin dal primo pomeriggio e fino alla tarda serata di ieri, dopo i numeri da record registrati domenica scorsa e quelli del Giovedì grasso con le scolaresche . Grandissima l'attesa anche per i primi verdetti.Alla fine della lunga e divertente giornata vestita con i colori...