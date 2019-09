CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE SOLUZIONIASCOLI La ricetta da mettere a punto per la rinascita del centro storico ascolano è ancora in fase di definizione. Ma, mentre si tasta ancora il polso del paziente attraverso un porta a porta tra tutti gli operatori che si concluderà a fine mese, affiorano già alcuni degli ingredienti che dovrebbero contribuire al raggiungimento dell'obiettivo finale e sui quali l'assessore al commercio Nico Stallone, in sintonia con il sindaco, Marco Fioravanti, sta già lavorando.I mercatiTra questi, c'è la valorizzazione dei mercati...