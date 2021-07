LE SCUOLE

ASCOLI Con il sì della giunta dell'Arengo, nell'ultima seduta, si sblocca il percorso per aggiudicare anche gli incarichi di progettazione dell'adeguamento sismico delle scuole Cagnucci, in via Napoli, e Tofare. Si completerà, dunque, con queste due ultime gare, tutto il discorso degli incarichi progettuali che vedono coinvolte, complessivamente, 11 sedi scolastiche comunali che devono essere messe in sicurezza dal punto di vista sismico. Considerando che per qualche scuola il progetto è già pronto, per altre è in fase di completamento e per altre ancora si è nella fase di assegnazione degli incarichi.

Per queste ultime due gare per la progettazione che ora l'Arengo sbloccherà, si tratterà di progettare, come detto, gli adeguamenti sismici della scuola primaria Cagnucci in via Napoli e della scuola per l'infanzia e primaria Tofare, in via Sassari. Per due interventi che costeranno rispettivamente 1,6 milioni e 1,4 milioni di euro. Entrambi gli edifici, dopo il sisma, a seguito di sopralluoghi avevano avuto schede di inagibilità B, ovvero edifici temporaneamente inagibili ma agibili con provvedimenti di pronto intervento. Inizialmente, era stato previsto l'accorpamento delle due scuole all'interno di un nuovo Polo scolastico San Marcello, con uno stanziamento di 3,2 milioni di euro. Poi, invece, si è deciso di mantenere i due attuali plessi procedendo con gli adeguamenti sismici. Proprio circa una decina di giorni fa l'Arengo aveva sbloccato la gara anche per la progettazione dell'adeguamento sismico delle scuole medie Ceci e Cantalamessa e per quella dell'infanzia e primaria Don Giussani a Monticelli. Sono in attesa di affidamento, invece, gli incarichi progettuali per il miglioramento sismico della scuola primaria e per l'infanzia Malaspina e per le demolizioni e ricostruzioni della scuola media D'Azeglio e della scuola primaria Don Bosco in via Kennedy.

