© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RISORSEASCOLI Più il cittadino investirà per risparmiare energia e non inquinare, più l'Arengo incasserà. In altre parole, più ascolani renderanno efficienti i propri edifici dal punto di vista energetico-ambientale, più l'Amministrazione comunale rimpinguerà le proprie casse. E' questo l'effetto della stretta di mano tra il Comune e l'Eni gas e luce a seguito di un apposito avviso pubblico diramato proprio dall'ente per sensibilizzare la cittadinanza verso una gestione sostenibile dell'energia. Fatto sta che proprio l'Arengo, dopo...