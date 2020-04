Le richieste

7In questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid 19, quali sono i prodotti più richiesti «Senz'altro l alcool, igienizzanti per mani e superfici, mascherine a diverse tipologie: cotone, tessuto non tessuto, chirurgiche, le FFP2 che poco si trovano ma che noi fortunatamente abbiamo» dicono alla farmacia centrale Rosati. «Molto richiesta valeriana, biancospino, melatonina per chi ha disturbi del sonno aumentati in questo periodo. Richieste anche creme per le mani che, con i disinfettanti, si seccano; richiesti anche vitamine C e D, prodotti con zinco, selenio ma sempre naturali tipo echinacea. Buono il rapporto con i medici, consegna a domicilio». «Vanno molto mascherine, guanti, disinfettanti per mani e ambienti, integratori immunostimolanti per aumentare le difese immunitarie - dicono i farmacisti di Loffreda - ma si tratta di integratori a base naturale per stare sereni durante la giornata senza ricorrere ai prodotti di sintesi chimica. Con i medici ci siamo integrati molto bene e in tempi molto stretti; il servizio a domicilio sempre fatto adesso lo abbiamo potenziato.

Alla Pallotta in via Sant'Emidio Rosso: «sì mascherine, guanti, alcool che è molto richiesto ma non si trova; su internet gira notizia di un disinfettante che si può fare diluendo alcool oppure varichina ma è pericoloso fare da soli. Gli ansiolitici non sono richiesti; funziona molto bene il rapporto vie email tra medico, paziente, farmacista per l'acquisto dei medicinali». «Va un po' di tutto - dice Righetti - dai dispositivi vari di protezione per mani e viso, amuchina per verdure. Quanto agli ansiolitici sono richiesti quelli naturali tipo valeriana, biancospino, vanno anche integratori, vitamine C e D, polivitaminici ma la richiesta più martellante di questi prodotti adesso è un po' diminuita. Buona l'iniziativa dei medici che mandano in farmacia i codici dei clienti e le ricette per le medicine. Il servizio a domicilio lo facevamo anche prima di questa emergenza.

Infine Simonelli in piazza Roma: «Bene il rapporto con i medici che inviano a noi la ricetta e i codici dei pazienti. Gli ansiolitici non sono richiesti mentre la richiesta è per i disinfettanti per le mani e le superfici».

