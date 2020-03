LE REGOLE

ASCOLI Sono diverse le novità che accompagneranno, con la scadenza del prossimo 18 marzo, questa mini-rivoluzione dei contributi di autonoma sistemazione. Novità che interesseranno anche le centinaia di famiglie ascolane chiamate a richiedere di continuare a percepire il sostegno economico post terremoto. Considerando che se questa è la prima scadenza per l'attivazione dei nuovi Cas revisionati, successivamente la domanda andrà presentata, a pena di decadenza, entro il 15 gennaio di ciascun anno successivo (e per i nuovi casi nel momento in cui dovesse sorgere il diritto). Quindi contributi da richiedere a cadenza annuale.

I fuori regione

Una modifica importante rispetto alle disposizioni originarie, ottenuta anche grazie alla battaglia di alcuni sindaci come Armando Falcioni, primo cittadino di Maltignano, è sicuramente quella che riconosce il proseguimento dell'erogazione dei Cas a chi pur avendo la residenza in un comune dell'area del sisma, è in realtà domiciliato in un altro comune fuori regione. Si è sbloccato, quindi, l'impedimento di percepire il contributo che penalizzava fortemente le famiglie che nell'emergenza magari avevano deciso di andare ad abitare temporaneamente da parenti seppur in un'altra regione. «E' un'importante risultato ottenuto spiega Falcioni per tutelare quei nuclei familiari che rischiano di essere beffati dalla precedente disposizione». Altre misure fanno riferimento ai proprietari degli immobili dichiarati inagibili che possono percepire i contributi ma solo nel caso in cui stiano provvedendo o provvedano nei termini previsti per accedere ai fondi per la ricostruzione all'avvio dei lavori di riparazione. In altre parole, se un proprietario non abbia provveduto ad avviare la pratica per l'intervento di sistemazione, non potrà continuare a beneficiare dei Cas lasciando inutilizzato e lesionato la propria unità abitativa. Perde il diritto ai Cas anche il proprietario di un altro suo immobile libero nello stesso comune o in un comune confinante dell'edificio in cui viveva dichiarato inagibile.

Altri casi

Nel caso in cui per un nucleo familiare si verifichino cambiamenti non connessi con il terremoto, decadrà automaticamente il contributo di autonoma sistemazione. Ad esempio, nel caso di matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, il contributo decade. Per quello che riguarda, invece, chi è comodatario a titolo gratuito di un appartamento senza un contratto scritto, per avere diritto al Cas occorre essere in grado di dimostrare tale condizione. Infine, per chi vedrà revocarsi l'inagibilità dell'abitazione, magari per il completamento degli interventi previsti, il contributo sarà revocato dopo 30 giorni dalla revoca.

l.marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA