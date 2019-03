CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE ASCOLI Da ieri, i genitori che non hanno presentato alle scuole frequentate dai propri figli la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli andranno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, tra cui c'è anche l'esclusione da scuola per i nidi e quelle dell'infanzia e una multa per i bambini delle scuole di primo grado. Nel frattempo è allo studio un nuovo provvedimento, che prevederebbe il cosiddetto obbligo flessibile, introdotto dal Ministro della Salute Giulia Grillo. Sembra un ossimoro linguistico che...