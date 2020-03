LE REGOLE

ASCOLI Accessi scaglionati negli uffici aperti al pubblico, sanificazione degli stessi uffici e delle scuole (per queste ultime, entro tre giorni prima dalla riapertura), eventi sportivi solo a porte chiuse e con controlli medici sugli atleti. E ancora, stop a convegni, seminari ed eventi sociali alla presenza di operatori sanitari o personale occupato in servizi di pubblica utilità e dove non si rispetti la distanza interpersonale di almeno un metro (con riferimento anche a sestieri, palestre e circoli anziani). Sono questi alcuni dei più rilevanti aspetti della circolare appena diramata dall'Arengo per l'emergenza Coronavirus e già annunciata dal sindaco Fioravanti dopo uno specifico confronto con il segretario generale e tutti i dirigenti comunali.

Gli uffici

Per tutti gli uffici aperti al pubblico, l'Arengo ribadisce di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore della sanità. Viene inoltre raccomandato di esporre le informazioni di prevenzione per evitare il sovraffollamento mediante lo scaglionamento degli accessi dell'utenza. Inoltre si raccomanda di curare la frequente areazione degli ambienti, di far effettuare un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici, nonché di mettere a disposizione strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute oltre a mascherine, guanti e altro. Inoltre, sanificazione e approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali

Lo sport

La circolare comunale specifica che sono sospesi «i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità». È altresi differita a data successiva al termine del decreto governativo ogni altra attività convegnistica o congressuale. Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura e in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La Quintana

E si fa riferimento anche ai sestieri e ai circoli per anziani. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luoghi sia pubblici che privati. Consentito lo svolgimento delle competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico. In tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

I matrimoni

L'Arengo informa i cittadini del fatto che l'accesso all'area riservata al pubblico dove si svolgono i matrimoni sarà consentito ad un numero massimo di 15 persone. Per le biblioteche e i musei si seguiranno l'ordinanza della Regione e il decreto ministeriale relativi alle chiusure.

