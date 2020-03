LE REAZIONI

ASCOLI La Regione ha deciso la chiusura delle scuole in tutte le Marche fino a lunedì e molti genitori lavoratori sono andati in tilt. «Per me è un grosso problema, ce lo potevano dire prima in modo da poterci gestire meglio» spiega Barbara Rossi, mamma e lavoratrice. «Per fortuna ho i miei genitori che controllano mia figlia mentre sono a lavoro, altrimenti sarebbero guai. Speriamo che tutto si risolva presto». «Sono d'accordo che vanno limitati i contagi a partire dalle scuole - aggiunge Giovanna Tranquilli - ma perchè negli uffici no? Ora dovremo lasciare a casa i nostri figli mentre noi saremo al lavoro e non sarà facile». «Si sta navigando a vista e per noi genitori i disagi aumentano per conciliare lavoro e famiglia» rimarca Maria Angelini.

I presidi

«Mi sembra tutto davvero pazzesco. Qui non c'è un focolaio, quindi è inutile chiudere le scuole» tuona il dirigente dello Stabili-Trebbiani Arturo Verna. « Io non sono un medico: per queste vicende ci sono i tecnici che devono decidere, ma come cittadino non riesco davvero a comprendere questa decisione. Il problema sarà nuovamente dei genitori che dovranno affrontare questa situazione». « Credo che più riusciamo a tutelare gli alunni e più è meglio per tutti» dice invece la preside dell'istituto Fermi Sacconi Ceci, Patrizia Palanca. «Questa è una nostra priorità: avrei chiuso anche un'ora se fosse servito per salvaguardare studenti e collaboratori: è un aspetto fondamentale. Sono d'accordo con la decisione di Ceriscioli - prosegue - Proprio in questi giorni ho visto tanti studenti stipati dentro gli autobus mentre venivano a scuola: questi contatti così ravvicinati in questi periodi, aumentano potenziali rischi di infezione e dunque la chiusura delle scuole ci deve essere» dice la dirigente. «La dirigente dell'istituto Ulpiani alberghiero-agrario Rosanna Moretti premette «Noi facciamo i presidi e i pubblici ufficiali e ci atteniamo a quello che ci viene ordinato».

I disagi

« I ragazzi del nostro convitto - prosegue la preside - andranno purtroppo via mercoledì mattina. Il personale Ata è ovviamente a lavoro come sempre» spiega la dirigente. Fortunatamente i ragazzi sono social e sono informati costantemente sulla situazione».

Cristiano Pietropaolo

