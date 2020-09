LE REAZIONI

ASCOLI Inizia il conto alla rovescia per la riaperture delle scuole e i nonni non nascondono qualche preoccupazione. Sale così il timore per i nipoti che in questo modo possano contrarre più facilmente il virus e trasmetterlo ai propri cari una volta tornati a casa. Intanto alcuni virologi ricordano ai ragazzi di indossare sempre la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza quando vanno a trovare i propri nonni: non è il momento di abbassare la guardia.

La preoccupazione

«C'è preoccupazione e in po' di sconforto per la confusione e la disorganizzazione scolastica». E' quanto afferma Rita Maria Scognamillo di 66 anni che vive con il marito a Folignano. «Vengono date indicazioni e direttive all'ultimo momento spiega e questo genera insicurezza nei genitori e studenti. Non si sa come procedere agli ingressi delle strutture scolastiche. Sui tamponi non c'è sicurezza perché si sentono risultati negativi e subito dopo positivi. Come si può essere tranquilli. Durante il lockdown mia figlia mi portava la spesa, sempre minuta di mascherina e guanti e ho potuto vedere i miei nipoti solo tramite videochiamate». Adriano Giovannelli, di 77 anni che vive con la moglie a Piagge ha una grande preoccupazione in vista della riapertura delle scuole: «Ho una sola nipote che frequenterà il liceo classico. In famiglia c'è grande preoccupazione per la ripresa dell'anno scolastico. Avremmo preferito che la riapertura fosse posticipata per avere un quadro più chiaro in merito alla situazione dei contagi».

I controlli

Nonostante i controlli non si è mai sicuri al cento per cento è quanto sottolinea Giuliano Nicolai di 74 anni che vive con la moglie ad Ascoli: «Con il rientro si sollevano molti dubbi perché nonostante i controlli non si è mai sicuri del risultato. La distanza di sicurezza è una cosa molto importante e nelle aule i ragazzi e gli insegnanti dovrebbero indossare mascherine a schermo con visiera. E' importante responsabilizzare i ragazzi durante il cambio degli insegnanti e all'uscita, controllando che tutti indossino la mascherina». Non nasconde un po' di preoccupazione per il rientro a scuola dei nipoti Rosella di Ruscio di 67 anni, vedova che vive da sola a Grottammare: «I contagi hanno ripreso a crescere, ma sono fiduciosa del fatto che tutto avverrà in sicurezza. Io e i miei nipoti adotteremo tutte le misure previste per il contenimento del contagio: uso della mascherina, igienizzazione delle mani per tutelare noi stessi e le persone che ci circondano. Questa estate ho persone poco ligie alle regole, ma la scuola adotterà tutte le precauzioni necessarie per piccoli, in particolare. Spero che i ragazzi più grandi spero siano responsabili». Rinviare l'apertura della scuola al 24 settembre, dopo le elezioni, è quanto auspicava Enrico Quadro nonno di 70 anni che vive a San Benedetto. «L' unica cosa da fare era rinviare il rientro a dopo le elezioni perché adesso dopo l'apertura del 14 la scuola sarà nuovamente chiusa per alcuni giorni per effettuare tutti i lavori di sanificazione e igenizzazione. E questo comporta delle spese». Giancarlo Seghetti di 72 anni che vive a Grottammare non è preoccupato per il ritorno a scuola dei nipoti ma per il comportamento di coloro che non rispettano le regole: «Sono abbastanza tranquillo per i miei nipotini e non mi preoccupo per il loro rientro a scuola. Mi preoccupa invece il comportamento degli adulti che non si sono attenuti alle regole, hanno omesso di indossare le mascherine cosa necessarie per tutelare la salute di tutti».

Luigina Pezzoli

