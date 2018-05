Le reazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Scendono in campoanche i parlamentariL'incidente che si è verificato ieri mattina nel cantiere di Pescara del Tronto ha provocato reazioni poolitiche e prese di posizione dei sindacati. I parlamentari eletti nelle Marche nelle liste dei Cinquestelle hanno espresso la loro solidarietà ai tre operai rimasti feriti. «Il nostro pensiero va ai tre operai vittime dell'incidente di questa mattina - si legge in una nota diffusa dal Movimento -. La speranza è che le loro condizioni non siano gravi e che possano rimettersi al più presto. Non...