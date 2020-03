Le precauzioni

ASCOLI Bottigliette gratuite monouso contenenti acqua benedetta a disposizione dei fedeli che entrano nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio (Duomo). Come molti ricorderanno, la Conferenza Episcopale Marchigiana, in occasione dell'emergenza del Covid 19 , con apposito comunicato stampa, divulgato il 25 febbraio scorso, emanò una serie di disposizioni fra le quali quella di togliere l'acqua benedetta dalle acquasantiere per questioni di prudenza. Prima di quella data, infatti, entrando in una qualsiasi chiesa ci si trovava sempre la presenza dell'acquasantiera con all'interno l'acqua benedetta, elementi che ci permettevano di richiamare la realtà sacramentale del nostro battesimo che ci ha immerso nel mistero pasquale del Signore e che ci ha inserito nella Chiesa-comunità. «Ecco perché quando si oltrepassa la soglia di una chiesa ha evidenziato il parroco don Angelo Ciancotti - è importante fare memoria del nostro battesimo utilizzando l'acqua benedetta e avvolgendo il nostro corpo con il segno della croce è il modo per rivivere la grazia sacramentale dell'essere rinati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo gesto, tanto semplice quanto importante, ci aiuta ad entrare in chiesa in modo più consapevole permettendoci di richiamare e di rivivere la grazia fondante della nostra fede cristiana e disponendoci nel modo migliore alla preghiera, sia personale che liturgica». Sulla base di tutto questo, don Angelo ha avuto l'idea di mettere a disposizione dei fedeli le bottigliette contenenti acqua benedetta ad uso personale. L'auspicio è che i fedeli non facciano incetta di bottigliette visto che fra tanta voga di acque profumate e medicinali ci si è dimenticati proprio dell'Acqua benedetta.

