Le opere viarie dopo il terremoto Arriva il ministro

ASCOLI Le infrastrutture nel Piceno, piani di ripristino post-sisma, finanziamento delle priorità 4 è il titolo del seminario in programma martedì prossimo dalle 11 a Palazzo San Filippo, sede dell'amministrazione provinciale in piazza Simonetti 36. Le conclusioni dell'incontro moderato dal coordinatore dei piccoli comuni di Anci Marche Augusto Curti, saranno a cura del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi del presidente di Anci Marche ,Maurizio Mangialardi, del governatore Luca Ceriscioli e del presidente della Provincia Sergio Fabiani. Interverranno inoltre Fulvio Soccodato, soggetto attuatore ripristino viabilità sisma 2016 e la vice presidente della Regione Marche Anna Casini. Sarà l'occasione anche per fare il punto sui lavori sospesi alla galleria sulla Salaria dopo il fallimento dell'impresa appaltatrice decretato pochi mesi fa da parte del tribunale di Genova.

Nel pomeriggio i sindaci parteciperanno al consiglio direttivo di Anci Marche nel quale il presidente Mangialardi relazionerà circa l'assemblea dei comuni del cratere sismico tenutasi a Roma lo scorso 15 gennaio e le novità sulle indennità per i sindaci dei piccoli comuni sulle quali interverrà il coordinatore regionale Augusto Curti. Al termine i presenti visiteranno la mostra Rinascimento marchigiano, cinquantuno opere d'arte di proprietà di diciassette differenti enti pubblici ed ecclesiastici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata restaurate dai luoghi del sisma, frutto della convenzione siglata da Anci Marche e Pio Sodalizio dei Piceni nel 2017 in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. La mostra è stata inaugurata il 24 novembre e rimarrà aperta fino al prossimo 2 febbraio al Forte Malatesta di Ascoli.

