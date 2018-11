CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI Soldi per ampliare la videosorveglianza ad altre zone, tra cui Monticelli, per la manutenzione di edifici, scuole e impianti sportivi, ma soprattutto per allargare ad altre zone gli interventi per la sistemazione della strade comunali. L'Arengo mette mano alla manovrina di novembre e ritocca il bilancio reimmettendo circa 1,3 milioni di euro del tesoretto 2017 da affiancare con qualche ritocco alle previsioni di entrata. A ridosso della fine dell'anno e in prospettiva anche degli ultimi mesi di legislatura, è...