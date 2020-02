LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Si lavora a ritmi elevati, nel cantiere di piazza Sant'Agostino, in pieno centro storico. E dopo le prime settimane di cantiere inizia a prendere già corpo, almeno per una parte, quello che potrà diventare la piazza tra via delle Torri e corso Mazzini, una volta completato l'intervento. Un intervento sul quale, rispetto alle ipotesi progettuali iniziali, l'Arengo ha voluto apportare alcune modifiche importanti finalizzate a impreziosire quello spazio, rendendolo un ulteriore polo attrattivo, anche per i turisti, a livello di impatto visivo e d'immagine per la città. Il sindaco Fioravanti e l'assessore ai lavori pubblici, Cardinelli, hanno scelto di qualificare molto l'aspetto estetico, oltre a cogliere l'occasione per rifunzionalizzare l'area. Ed in questo senso, si capisce già dai primi lavori che l'area pedonale, davanti alla chiesa, sarà molto più ampia, con l'innesto anche di suggestivi arredi e spazi a verde, nonché con un'illuminazione dal basso di grande effetto e con la carreggiata stradale che sarà deviata a mò di mezzaluna. Di fronte, sul lato opposto, il punto di ricarica per le auto elettriche. Si sta, invece, ancora valutando l'aspetto relativo alla presenza di eventuali posti auto. Continuando di questo passo, si potrebbe ipotizzare la conclusione dei lavori entro 3 o 4 mesi al massimo.

L'area pedonale

La riqualificazione di piazza Sant'Agostino, così come voluta dall'attuale Amministrazione, dovrebbe trasformare tutta la zona in un nuovo punto di attrattività per i visitatori della città, grazie ad una serie di interventi finalizzati a valorizzarne l'immagine e ottimizzarne la fruizione. Uno degli aspetti che si colgono già a colpo d'occhio, dopo le prime settimane di lavoro al cantiere, è quello legato all'ampio spazio pedonale che si sta realizzando davanti alla chiesa, ampliando di fatto il sagrato. È stato già definito un cordolo che delimiterà una zona pedonale che sarà profonda circa 8 metri, con pavimentazione diversificata. E questo oltre all'aspetto estetico, servirà anche a garantire una maggiore sicurezza all'uscita dalla chiesa (ad esempio in occasione di matrimoni e celebrazioni) oltreché in concomitanza di possibili eventi o manifestazioni come la Quintana. Lo spazio pedonale sarà anche impreziosito da un'illuminazione molto particolare che vedrà luci all'interno del cordolo per un effetto molto particolare (di sera si vedrà una lunga linea luminosa) oltre ad altre luci dal basso nel reso dell'area pedonale. Lo spazio, inoltre, sarà completato anche da arredi e persino da una rampa che permetterà l'accesso alla chiesa anche da parte di persone con disabilità.

La viabilità

Con la definizione della nuova area pedonale che si protrarrà verso il centro della piazza con una forma a semiluna, si andrà a modificare anche il tracciato dell'attuale carreggiata. Di fatto, le auto provenienti da via delle Torri, anziché proseguire dritto davanti alla chiesa come avvenuto fino a prima del cantiere transiteranno lungo la carreggiata a semiluna che seguirà l'andamento del cordolo dell'isola pedonale. E quindi poi si andranno a reimmettere su corso Mazzini. Questo consentirà anche di evitare rischi con auto a velocità più sostenuta che transitavano proprio davanti alle scale della chiesa. Sul fronte opposto alla chiesa, tra l'autolavaggio e il bar, si inserirà, invece, il punto per la ricarica di auto elettriche.

Luca Marcolini

