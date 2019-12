LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Si fa un altro passo avanti nel percorso per la realizzazione del nuovo ponte tra Monticelli e Castagneti: l'Arengo ha chiuso la partita delle aree da espropriare raggiungendo un accordo con i proprietari per un valore di circa 210.000 euro. Ed ora si spalanca la porta alla complessa maxi-gara di appalto per poi aprire il cantiere e iniziare i lavori. Una procedura che, in ogni caso, richiederà diversi mesi per arrivare a sbloccare un'opera già prevista nel Piano dei lavori pubblici del triennio e con la necessaria dotazione di finanziamenti ministeriali per la copertura dei 7,7 milioni di euro previsti.

Gli espropri

Con la definizione di una serie di accordi di cessioni volontarie, l'Arengo ha di fatto chiuso, ora, il discorso degli espropri con una soluzione condivisa per recuperare le aree che si renderanno necessarie per la realizzazione del nuovo ponte a Monticelli. Si tratta di 36 particelle che fanno riferimento ad 8 proprietari. La cifra complessiva che l'Arengo ora stanzierà per l'acquisizione di tali aree è stata individuata in 209.989,23 euro. Si è arrivati a concludere, dunque, una procedura comunque complessa considerando che si sono dovute sbrogliare anche alcune situazioni legate alle proprietà, in qualche caso anche relative ad eredità. Con la stipula dei vari accordi di cessione volontaria delle aree individuate, a questo punto si concluderà la fase propedeutica all'intervento, considerando anche che è già stato approvato il progetto definitivo. Si apre, quindi, la fase legata alla procedura per l'appalto dei lavori.

La gara

Dal punto di vista dell'iter procedurale, dopo l'approvazione della relativa variante urbanistica e dopo la fase degli espropri, ora l'Arengo ovrà spianare la strada al bando di gara per procedere per l'aggiudicazione dei lavori. Ben sapendo che si tratterà comunque, considerando l'ìmporto previsto per il ponte pari a 7.703.183,60 euro, di una procedura lunga e complessa. In tal senso, anche alla luce di nuove rimodulazioni, l'intenzione dell'Amministrazione comunale sembra essere quella di andare a richiedere alle ditte che parteciperanno di includere nella somma anche il previsto intervento per la viabilità di accesso al ponte. In pratica, inserendo questa ulteriore opera con la realizzazione di una rotatoria e altri interventi a Castagneti, all'interno dello stesso appalto e, quindi, ferma restando la somma che, in realtà, inizialmente era destinata solo alla realizzazione del ponte, senza viabilità accessoria.

I tempi

In pratica, inserendo questa ulteriore opera con la realizzazione di una rotatoria e altri interventi a Castagneti, all'interno dello stesso appalto, ferma restando la somma iniziale, si tenterebbe di risparmiare sia tempo, eliminando le gare accessorie per la viabilità, che denaro. Evitando, dunque, anche il reperimento di ulteriori fondi da parte dell'Amministrazione comunale.

Luca Marcolini

