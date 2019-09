CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPERE PUBBLICHE ASCOLI Scuole sicure: ora l'Arengo chiede collaborazione alla Regione lungo il delicato e complesso percorso che, con una dotazione di circa 30 milioni, dovrà portare verso la ricostruzione, messa in sicurezza e razionalizzazione delle sedi scolastiche cittadine. Un percorso da avviare prima possibile, nonostante il cambio di governo e tutto quel che ne consegue, per accelerare e viaggiare tutti nella stessa direzione: un futuro più sicuro per gli studenti e tutto il personale scolastico. Quella che il neo sindaco Marco...