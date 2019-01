CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI Per il maxi ponte di Monticelli arriva, ora, il momento della gara per l'appalto dei lavori. Intascata l'approvazione della variante urbanistica da parte di Piceno Consind insieme a tutti gli altri pareri necessari, adesso all'Arengo si spiana la strada per definire il bando presumibilmente per primavera, entro la fine della legislatura - e procedere con l'aggiudicazione dei lavori. Lavori che prevedono, per la realizzazione della struttura che sarà semicurva circa 7,7 milioni di euro. Ed in tal senso, anche alla...