LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI La stretta di mano tra Regione ed Anas, per quel che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade da qui al 2021, porterà nel Piceno 4 interventi per un totale di 4,1 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo sul territorio marchigiano di oltre 24 milioni di euro. I contenuti dell'accordo sono stati appena approvati dalla giunta regionale ed ora si tratterà di procedere con i lavori e andare a riqualificare circa 25 chilometri della Salaria e il raccordo nel tratto tra Monticelli e il Marino.

L'accordo

Con il sì della giunta regionale, si sblocca ora la nuova convenzione con l'Anas per la manutenzione straordinaria della rete stradale marchigiana da ora al 2021. Con la firma delle parti, a questo punto, si potranno aprire i cantieri per una serie di lavori che prevedono, come detto, per il Piceno, una spesa pari a 4,1 milioni di euro. Si tratta, di fatto, del rinnovo di una convenzione già esistente con una ridefinizione degli interventi da effettuare da ora fino al 31 dicembre del 2021. La Regione ha già individuato e garantito la necessaria copertura finanziaria assumendo impegni di spesa complessivi per un totale di 24.108.543,97. L'Anas, invece, ha inviato le prime perizie progettuali e nel corso delle interlocuzioni, anche a seguito di sopralluoghi, ha evidenziato la necessità di aggiornare le previsioni del piano pur permanendo gli importi finanziari individuati per le singole strade e nelle singole annualità.

Gli interventi nel Piceno

Sono 4, nel Piano di manutenzione straordinaria Regione-Anas, gli interventi che riguarderanno la Salaria, nel tratto piceno, da avviare e portare a termine entro la fine del 2021. Un accordo su cui, come detto, ha appena deliberato la giunta regionale, mettendo a disposizione una cifra di 4,1 milioni per i lavori sulla statale 4. E nello specifico, interventi per 3,2 milioni sono stati già inseriti per il 2020 e 950.000 euro per un intervento previsto nel 2021. Nel dettaglio, i lavori programmati relativi a un tratto lungo la Salaria per un totale di 25 chilometri riguarderanno per 1,5 milioni di euro interventi sul piano stradale, per 1,2 milioni interventi nel 2020 e altri 950.000 euro nel 2021 per opere principali e 150.000 euro per opere complementari. Gli interventi sul piano viabile riguarderanno la sistemazione della pavimentazione ammalo rata in tratti saltuari del tronco stradale interessato dai lavori. Quelli sulle opere maggiori riguarderanno lavori di miglioramento e adeguamento sismico e di riqualificazione di ponti e viadotti presenti, mentre quelli sulle opere minori consisteranno nella manutenzione straordinaria di segnaletica verticale in tratti saltuari oltreché lavori urgenti di protezione delle scarpate rocciose.

Monticelli e Marino

Altri 380.000 euro, invece, serviranno a coprire il costo per interventi, previsti entro il 2020, nel tratto del raccordo tra Monticelli e Marino del Tronto relativi alla sistemazione delle barriere di sicurezza laterali. Per definire la priorità degli interventi sono stati eseguiti appropriati sopralluoghi anche tenendo conto delle somme disponibili nel bilancio regionale e considerando anche i confronti con i tecnici dell'Anas. In ogni caso, per quel che riguarda il Piceno, si tratta di interventi utili a ripristinare le condizioni di normalità in particolare lungo una strada che rappresenta il principale collegamento della provincia ascolana con la capitale e con la costa tirrenica, specie dopo le ferite causate dal sisma.

