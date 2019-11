LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI I cantieri non fermeranno la viabilità in centro storico. E viceversa. Nonostante l'apertura del nuovo cantiere per la messa in sicurezza e sistemazione delle torri Merli piagate dal sisma, con tanto di segnaletica e impalcature che sono già su via delle Torri con un restringimento della carreggiata, piazza Sant'Agostino sarà ugualmente riqualificata senza dover aspettare la conclusione dell'intervento post terremoto. Anche perché si tratterà di un intervento che durerà almeno un anno. La decisione, invece, presa dal sindaco Fioravanti e dall'assessore ai lavori pubblici Cardinelli, d'intesa coi tecnici, è quella di aspettare la conclusione delle festività natalizie per l'apertura del cantiere in piazza Sant'Agostino. Data di massima individuata, per l'avvio dei lavori, il prossimo 10 gennaio. Una scelta dettata dal fatto di non voler pesare con ulteriori disagi anche sulle attività commerciali del centro storico oltreché sulle abitudini degli automobilisti.

Cantieri e viabilità

Dall'inizio del nuovo anno, dunque, tra via delle Torri e piazza Sant'Agostino saranno due i cantieri che convivranno a distanza di pochi metri: quello per la messa in sicurezza delle torri e quello per la riqualificazione della piazza. E proprio per approfondire tutti gli aspetti tecnici e verificare la possibilità di poter procedere nonostante le modifiche alla viabilità già apportate per l'intervento su palazzo Merli, l'assessore Marco Cardinelli nella giornata di ieri si è confrontato con il direttore dei lavori per la riqualificazione di tutta l'area davanti alla chiesa di Sant'Agostino.

Il cronoprogramma

Definendo anche il nuovo cronoprogramma di massima che prevede, per l'appunto, l'apertura del cantiere subito dopo le festività natalizie, ovvero il 10 gennaio. Si è valutato, infatti, che nonostante il restringimento della carreggiata già definito per i lavori sulle torri, si potrà contestualmente iniziare a lavorare per ripavimentare la piazza ed eseguire tutti gli altri interventi previsti dal progetto. Considerando anche che si è già provveduto, ad ottobre, all'aggiudicazione dell'appalto (alla ditta Adriatica Bitumi) per la ripavimentazione, per poi andare in continuità ad appaltare anche gli altri interventi accessori, come ad esempio quello per la nuova illuminazione, considerando che la piazza avrà anche una nuova rifunzionalizzazione (con sagrato e spazio pedonale più ampio e anche una colonnina per auto elettriche). Il finanziamento totale previsto, attraverso il bando Iti 1, sarà di circa 238.000 euro. L'aspetto tecnico che resta da definire è quello riguardante la possibilità di riuscire a mantenere, comunque, sempre transitabile la zona, seppur con delle modifiche. In tal senso si era già trovata la quadratura, ma ora bisognerà rivedere bene il tutto considerando la presenza di questa impalcatura fissa che, per un anno, restringerà la carreggiata su via delle Torri.

La tregua natalizia

La scelta dell'Arengo di non avviare subito il cantiere su piazza Sant'Agostino nasce dal fatto che si è valutata l'ipotesi di evitare ulteriori disagi alle attività commerciali, oltreché agli automobilisti e ai residenti, proprio in un periodo come quello natalizio. Si è preferito, dunque, far slittare l'apertura del cantiere a dopo le festività, partendo dal 10 gennaio con i lavori per poi cercare di velocizzare il più possibile l'intervento che andrà a restituire ad Ascoli un'altra suggestiva piazza.

Luca Marcolini

