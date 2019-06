CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERE PUBBLICHE ASCOLI Due milioni e mezzo di euro in rampa di lancio per due impianti sportivi cittadini: il primo è il nuovo velodromo che, dopo vari approfondimenti, ora verrà realizzato non più a Pennile di sotto vicino al pattinodromo, ma a Campolungo; il secondo è l'impianto calcistico a Monticelli che, con l'eliminazione della pista per il ciclismo, verrà migliorato e riqualificato. Le cifre previste, ovvero 1,4 milioni di euro il primo e 1,1 milioni il secondo, sono coperte con finanziamenti ministeriali e di altro genere....