«Le occupazioni e i Rolling Stones»

Diritto e rovescio: questa la sintesi che può descrivere Igino Giorgio Cipollini, fin da giovane appassionato di codici e normative e allo stesso tempo attento a quello che non va, alle problematiche sociali e alle difficoltà degli amici. Questi aspetti lo hanno portato ad essere una figura di riferimento negli anni di gioventù, preparando la strada a quella che sarebbe stata una carriera quasi da recordman.

Il colpo di fulmine

«Il colpo di fulmine con il sindacato c'è stato nel 1979 - spiega Igino tornando indietro nel tempo - ma già nel 1972 lavoravo nel pubblico. Sono stato molto fortunato, di nome e di fatto. Il mio terzo nome è infatti Fortunato - dice aprendo una parentesi, per poi riprendere il racconto - e ho scoperto questa mia vena, una propensione per l'attività sindacale. La mia passione per il diritto, da quello costituzionale a quello amministrativo, mi ha aiutato tanto. Devo molto al professor Angelini dell'Istituto tecnico Umberto I perché mi fatto amare la materia e all'università gli esami di diritto li ho affrontati in scioltezza». Al giovanissimo Cipollini studiare, però, non piace molto: «Devo dirlo con franchezza, ma amavo stare con gli amici: ho avuto sempre un carattere molto estroverso, ero un po' birichino e un punto di riferimento per i miei compagni. Con il passar del tempo ho cominciato a cambiare opinione. Alle superiori ho capito l'importanza fondamentale dell'istruzione e della scuola. E mentre da adolescente odiavo il latino, oggi mi capita di fare citazioni nella lingua di Cicerone». I ricordi sono tanti, ma spiccano gli episodi a scuola con il professore di religione, don Emidio Fabiani: «Una persona amabile, davvero, era l'unico insegnante con cui si potesse scherzare. E per noi era un impegno quello di metterlo in imbarazzo, ma con l'ingenuità di quegli anni. Un'ora che passava con spensieratezza perché con gli altri docenti ci tremavano i polsi. E guai a lamentarsi a casa con i genitori: ci sarebbe toccata una bella lavata di capo!».

La Ragioneria

Il rapporto con i genitori è sempre stato eccellente: «Mia madre Maria e mio padre Elio sono stati degli esempi. Mamma era casalinga, una donna dolcissima, pia, che si è sacrificata per la famiglia: amava moltissimo sia me che mio fratello minore Sergio». Igino cresce e sceglie di andare alla Ragioneria: «Sono stati anni emozionanti. Durante il movimento studentesco del 68 sono stato fra i promotori dell'occupazione. Devo ammettere, però, che tutti noi, al solo pensiero dell'arrivo della polizia, eravamo pieni di timore e pronti a fuggire dalla finestra. Avevamo pure un preside severissimo, il professore Di Pietro soprannominato Pipino il Breve per la sua statura».

La missione impossibile

Invece Igino, grazie alla sua altezza, diventa l'incaricato per una missione impossibile: «Ogni giorno uscivo di classe per andare in bagno, ma poi scavalcavo la finestra e andavo a comprare 15 panini con tonno e carciofini per i miei compagni nella bottega vicino alla scuola. Ritornavo arrampicandomi e poi rientravo in classe col sacchetto, facendo la distribuzione davanti ai professori, come se niente fosse. Sono stato sempre un po' sfrontato e con la battuta pronta. E quando i professori interrogavano qualcuno non preparato, mi alzavo io e presentavo le sue giustificazioni, trovavo sempre scuse fantasiose».

L'Equipe 84

Ascolta Beatles e Rolling Stones e aggiunge: «I nostri idoli erano Battisti e l'Equipe 84». Tira calci al pallone con gli amici nei campetti parrocchiali: «Bei tempi quelli, tifavo l'Inter con Facchetti capitano». E poi c'è Porta Maggiore nel cuore, sestiere da cui non si è mai mosso: «Ho partecipato da quando ero piccolo e ho sfilato la prima volta con un abito fuori misura perché possedevo un cane come Lassie, protagonista a 4 zampe nella tv di quegli anni. Io sfilavo e tutti volevano vedere il cane. Ho partecipato fino a 25 anni ed ero accompagnatore delle dame. Come sestiere eravamo sfortunati, non vincevamo mai - conclude scherzando - ma io ero sempre fortunato per la scelta delle dame».

