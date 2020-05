LE MISURE

ASCOLI Un primo passo avanti dell'Arengo per sospendere i mutui e liberare soldi per il sostegno alle attività economiche in difficoltà per la pandemia è stato fatto. Si è riusciti, infatti, a sbloccare il congelamento delle rate del 2020 da pagare per i mutui accesi con l'Istituto per il credito sportivo.

La rinegoziazione

Per una somma prevista di circa 250mila euro che potrà quindi essere indirizzata a copertura del Fondo per le attività produttive previsto complessivamente per un milione di euro. Ed ora l'ente dovrà riuscire a sospendere altri mutui fino ad arrivare a sbloccare la somma destinata, in bilancio, proprio alle misure per commercianti e artigiani. Parallelamente, sul sito internet dell'Arengo è stato lanciato un questionario invitando i cittadini a segnalare quali siano le necessità ed esigenze cui rispondere nei prossimi mesi per definire la città del post emergenza Coronavirus. Per andare a recuperare le somme da destinare alle misure per commercio e artigianato in questa fase di difficoltà, ipotizzate in bilancio per un milione di euro, a seguito di un emendamento del sindaco Fioravanti approvato da tutte le forze politiche, ora gli uffici comunali si stanno muovendo per attivare la sospensione delle rate dei mutui, con le banche, per tutto il 2020. In tal senso, il primo riscontro è quello che riguarda i rapporti con il Credito sportivo: con specifica determinazione si è formalizzata la richiesta che porterà ora al congelamento delle rate previste a fine giugno e fine dicembre per un totale di 250mila euro circa che potranno così essere utilizzati per coprire in parte gli aiuti ai commercianti (tra riduzione Tari e bonus di sostegno economico). Ma ora bisognerà percorrere la stessa strada anche con le altre banche, fino ad arrivare a liberare in totale un milione di euro, come programmato.

Il questionario

Questa emergenza che stiamo vivendo, come condizionerà la nostra vita futura nella città? Questi e tanti altri interrogativi che influenzano le politiche urbane e a cui l'Arengo cerca ora risposte anche coinvolgendo i cittadini attraverso un questionario disponibile sul sito internet dell'ente. In pratica si chiede agli ascolani di indicare quali siano i bisogni e quali le risposte che si attendono dall'Arengo. Il questionario è stato predisposto in collaborazione con la Scuola di architettura e design di Unicam per poi dare vita a un progetto di rilancio della città ed è rivolto a tutti i residenti ad Ascoli. È anonimo e può essere compilato in pochi minuti.

Luca Marcolini

