Le mascherine sono introvabili nelle farmacie

ASCOLI Un effetto certo del Coronavirus, in città, c'è stato: nelle ultime ore risultavano introvabili, nelle farmacie ascolane, le mascherine protettive per evitare la diffusione del virus che sta tenendo tutti in stato di allerta in questi giorni. A riferirlo sono alcuni ascolani che, precauzionalmente, hanno provato a ricercare queste mascherine per tutelarsi, dovendo recarsi all'aeroporto di Fiumicino per un volo. Ebbene, queste mascherine, almeno fino a ieri, sembravano davvero introvabili. Facendo un giro per le varie sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale si sono sempre sentiti rispondere che le mascherine per la protezione delle vie respiratorie erano state tutte vendute.

Chiaramente, parliamo di un numero sicuramente non elevatissimo, considerando che non si tratta certo di un oggetto di uso comune e, quindi, le stesse farmacie hanno scorte ridotte, sulla base delle richieste fino a pochi giorni fa decisamente contenute. Adesso, però, la psicosi di questo nuovo virus e anche l'effetto mediatico che ha amplificato le informazioni sui potenziali rischi e sui vari casi sospetti che starebbero emergendo in diverse città italiane, sembra aver condizionato anche molti ascolani. E per questo motivo, prudenzialmente e per la volontà di adottare delle precauzioni al fine di sentirsi più tranquilli, in diversi hanno pensato di recarsi in farmacia per acquistare una mascherina protettiva. Un fenomeno che arriva sulla scia di quanto già avvenuto in altre città italiane.

Teoricamente, dunque, sarebbe impossibile, al momento secondo le informazioni di chi ha inutilmente cercato di acquistare una di queste mascherine ad Ascoli nelle ultime ore riuscire a proteggersi precauzionalmente.

