Le maschere hanno il cuore d'oro devoluto all'Aido parte del premio

LA SOLIDARIETÀ

ASCOLI Quando il carnevale diventa solidarietà. Il Covid ha allungato i tempi per la proclamazione dei vincitori, ma il gruppo mascherato L'uddeme cenò, ha avuto subito le idee chiare. Non appena è giunta la notizia di essere tra i nominati, hanno deciso di devolvere parte del premio all'Aido di Ascoli, presieduto da Paolo Cappelli. Inseriti nella categoria A, hanno conquistato il secondo posto. I protagonisti: Daniele Peroni, Antonio Aloisi, Giuseppe Aloisi, Dario Giganti, Alfredo Mancini, Claudio Mancini, Guido Giordani, Angelo Grando, Alfonso Paoletti, Giovanni Del Moro, Gabriele Cinelli, Andrea Cavucci, Andrea Bruni e Bernardo Filiaggi.

«A nome del direttivo e dei soci - dichiara Cappelli - li ringrazio per aver donato all'associazione parte del premio. La consapevolezza che qui ci siano persone che sanno andare oltre il proprio ruolo sociale e non dimenticano quanti vivono nella sofferenza, ci sprona nella nostra missione di volontari. Con la maggior parte di loro, negli ultimi anni, ho condiviso campionati e tornei amatoriali di calcio, calciotto e calcio a 5. Alcuni di loto si sono iscritti all'Aido, dimostrando sensibilità verso un tema importante come la donazione organi. La nostra sezione è in crescita e auspico che altri sportivi e mattatori del carnevale seguano l'esempio».

p. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA