LE MANOVREASCOLI Viaggiano su due corsie parallele, in questa prima fase, le giornate del neo sindaco Marco Fioravanti. Da una parte c'è tutto l'approccio alla parte amministrativa e organizzativa, incluso qualche incontro istituzionale, per definire tempi di azione e priorità nei vari settori, dall'altra c'è il nodo della nuova giunta ancora tutto da sciogliere. Un aspetto sul quale il nuovo primo cittadino sta ragionando da un paio di giorni e sembra avere già in mente la composizione di massima del nuovo esecutivo, anche se ci sarebbero...