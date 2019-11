LE MANOVRE

ASCOLI La vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria (e soprattutto l'exploit di Lega e Fratelli d'Italia con Forza Italia in picchiata) sta avendo ripercussioni anche sugli equilibri politici a Palazzo Arengo. Movimenti sotterranei, in realtà, sono già in atto da parecchie settimane da quando la frattura in Forza Italia ha portato all'addio velenoso di Guido Castelli e a un interminabile strascico di polemiche con i vertici regionali azzurri. Ed è proprio Forza Italia il partito dove storici militanti, o per convinzione politica o per convenienza elettorale, sono con la valigia in mano. Il primo è il vice sindaco Gianni Silvestri sempre più in avvicinamento verso Fratelli d'Italia.

Le adesioni

Le sue partecipazioni alle manifestazioni del partito di Giorgia Meloni sono sempre più frequenti fino a culminare con l'autogol alla cena nostalgica della marcia su Roma ad Acquasanta Terme. Gianni Silvestri si era già allontanato da Fi prima delle elezioni schierandosi al fianco di Marco Fioravanti contro il vicepresidente del consiglio regionale, l'azzurro Piero Celani. E dopo essere rimasto scottato nel 2015 proprio dall'ex sindaco alle elezioni regionali stavolta non vuole commettere lo stesso errore. La candidatura sotto il simbolo di Fdi gli garantirebbe maggiori chance di ingresso a Palazzo Raffaello. Non è un mistero che nel suo raggruppamento è già stato concordato che in caso di elezione in Regione, Silvestri lascerà l'assessorato a Laura Trontini, rimasta con il cerino acceso in mano a giugno scorso nonostante la valanga di voti, sorpassata al fotofinish da Luisa Volponi (assessorato alla qualità della vita).

Le valigie

Un altro con la valigia in mano è l'assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni, ex Alleanza Nazionale, che probabilmente in cuor suo non ha mai considerato Forza Italia la sua casa naturale. Brugni ha già preso la tessera del Carroccio e come Silvestri le sue partecipazioni a manifestazioni leghiste sono sempre più frequenti. Per ora la sua lista civica Noi di Ascoli non confluirà nella Lega ma si potrebbe confederare. D'altronde Fioravanti ha già i suoi grattacapi a contenere le richieste del Carroccio che gli vuole dettare l'agenda; figurarsi cosa potrebbe succedere se il gruppo leghista dovesse salire a 8 consiglieri? Con la motivazione delle prossime elezioni regionali, intanto, Marco Fioravanti sta tessendo la tela per ricucire lo strappo con alcuni azzurri a cominciare dai fratelli Gino e Attilio Lattanzi (che al momento smentiscono contatti) proseguendo con Alessio Pagliacci dopo la frattura alle Amministrative.

Il riavvicinamento

Un'alleanza tattica finalizzata solamente alle elezioni regionali per ricompattare il magmatico fronte del centrodestra ascolano o un vero e proprio asse? L'aspirante governatore delle Marche, Guido Castelli, deve stare in guardia o benedire questo progetto politico? Ma se nel centrodestra sono in atto le grandi manovre anche nella sinistra, seppure in proporzioni ridotte, grande è la confusione sotto il cielo. La partecipazione alla Leopolda dei Procaccini (il padre Mimmo e il figlio Angelo, segretario comunale e consigliere) insospettisce alcuni esponenti del Pd. Angelo Procaccini (per ora) ha ribadito fedeltà al partito ma ha anche espresso critiche sulla gestione. Insomma rimane alla finestra in attesa degli eventi. Ma anche il consigliere regionale Fabio Urbinati, passato a Italia Viva, è scettico. Teme che questo (teorico) cambio di casacca dei Procaccini possa essere in realtà un cavallo di Troia di qualche vecchia volpe comunista per controllare le sue mosse politiche. Alla Leopolda ha partecipato anche il candidato sindaco del Pd, Pietro Frenquellucci. Anche per lui il Pd non è stato mai davvero la sua casa.

Mario Paci

