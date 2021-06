LE LEZIONI

Presso il parco giochi comunale di Appignano Sergio de Angelis, sono iniziati i corsi di ginnastica dolce e di fitness. Tali corsi sono parte di un progetto più ampio presentato dal Comune di Appignano del Tronto e finanziato per l'80% della Regione Marche, finalizzato alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale ed educativo rivolto a tutte le fasce di popolazione. Si tratta di un progetto il cui obiettivo è anche quello di favorire la ripresa delle attività sportive nelle aree colpite dal sisma, parallelamente alla ricostruzione edilizia.

Lo sport, oltre ad essere una componente essenziale dello sviluppo psicofisico dell'essere umano, è veicolo di inclusione e favorisce una maggiore coesione sociale tra la popolazione. L'attività fisica, inoltre, permette all'organismo di mantenersi sano ed efficiente e combatte disturbi quali stress, ansia e depressione. Lo sport pertanto costituisce un elemento di fondamentale importanza nella vita dell'essere umano e nella società.

I corsi di ginnastica dolce e fitness sono gratuiti e guidati da una professionista Uisp, che ha elaborato un piano atletico in base alla fascia di età e al tipo di attività da svolgere.

Tali incontri si svolgeranno presso il parco giochi Sergio De Angelis, tutti i mercoledì per l'estate il corso di ginnastica dolce si svolgerà dalle 17,30 alle 18,30, mentre il corso di fitness dalle 18,30 alle 19,30.

