LE LEZIONI

Mese intenso per il comitato provinciale del Centro sportivo italiano di Ascoli Piceno: al via un corso di formazione per istruttori sportivi per l'ottenimento della qualifica di primo livello 8domani 16 aprile) e un corso di aggiornamento per chi già possiede la qualifica Csipo e BI005 (il 27 aprile). Sia il corso di formazione che l'aggiornamento vedono coinvolti educatori ed istruttori che questa estate saranno impegnati nei centri estivi e campus sportivi promossi e organizzati dalle società sportive e parrocchie affiliate al Csi. I due corsi vedono il coinvolgimento di più figure formative: il docente nazionale Giuseppe Cairoli della scuola nazionale educatori sportivi del Csi, insegnante di Educazione fisica e coordinatore centri estivi; il formatore nazionale Csi Giuseppe Tondelli, istruttore Figc e istruttore area motoria scuola infanzia e primaria. Nel corso per l'ottenimento della qualifica è inserita la possibilità di ricevere un ulteriore attestato specifico covid-19 per la sicurezza sul lavoro grazie alla presenza della sessione guidata dal presidente regionale Csi Marche Giacomo Mattioli, formatore per la sicurezza di Sea. Info: su www.csiap.it o sulle pagine Facebook e Instagram di comitato provinciale Csi.

