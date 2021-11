Le iniziative

Oggi il sindaco Marco Fioravanti inaugurerà il nuovo volto del teatro Filarmonici, attraverso varie novità, a partire dalla illuminazione della nuova insegna esterna. «Una riqualificazione a tutto campo della città, passando per questa autentica bomboniera» ha detto il primo cittadino. Nel frattempo è stata aperta al pubblico per la prima volta la sede dell'accademia d'arte ascolana, Frida Art Academy- Fondazione Ricerca Discipline Artistiche, al piano terra del polo di Sant'Agostino. L'occasione è stato l'Open Day, appuntamento nel quale si potrà accedere mentre dal 4 dicembre si terranno le lezioni del corso di pittura e scuola libera del nudo. Per 12 weekend, saranno 15 gli allievi, tra cui anche artisti già formati, ad essere impegnati ad affrontare un percorso di pittura in sala-posa con oggetti e modelli. Un corso sullo studio dei volumi e delle luci sulla figurazione dei solidi, sulla possibilità espressive delle discipline del segno pittorico figurativo e gestuale. Un appuntamento che vedrà alcuni docenti della nuova realtà artistica cittadina, a breve anche sede di un corso di alta formazione artistica in Scenografia e Arte Cinematografica, cimentarsi in lezioni e laboratori: Luigi Morganti, Maria Jenie Rossi, Giuseppe e Desirè Di Caro. Questi professionisti saranno al centro dell'esposizione La Scelta, accanto ad altri nomi di creativi legati al territorio ascolano: Quinto Fabriziani, Gabriele Coccia, Sergio Federici, Flavia Cenciarini, Benito Leonori e Zeno Rossi, quest'ultimo rettore della struttura. Frida Art Academy, in collaborazione on l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Saranno coinvolti anche Giuliano Giuliani e Giuseppe Piccioni.

