CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INFRASTRUTTURE ASCOLI Si rischia un lungo stop dei lavori per la realizzazione della nuova galleria Montecastello lungo la Salaria se l'impresa che si è aggiudicata l'appalto non dovesse riuscire a superare il momento di crisi che l'ha costretta a chiudere il cantiere. Al termine del summit convocato per fare il punto sullo stato della viabilità nelle zone colpite dal sisma e che si è tenuto ieri mattina in Prefettura ad Ascoli con i sindaci e amministratori dei territori del versante ascolano e umbro del Vettore con i tecnici e i...