CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INFRASTRUTTUREASCOLI Il 10 ottobre l'Anas dovrebbe provvederà ad abbattere l'ultimo diaframma della galleria di Trisungo d'Arquata, nell'ambito dell'ammodernamento della Salaria, aprendo completamente la galleria stessa. Si tratta di una indiscrezione circolata nelle ultimissime ore, ma che non è stata smentita. Cosa significa? Che gli interventi sulla Salaria, per lo stralcio che sta seguendo l'Anas, procedono a ritmo serrato, opera per la quale sono stati stanziati 150 milioni di euro, mentre per l'ammodernamento completo della strada...