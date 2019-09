CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INFRASTRUTTUREASCOLI E' cambiato davvero poco. Un anno o poco più dopo l'effetto-ponte Morandi, con appelli alla sicurezza di ponti e viadotti e la necessità di finanziare, monitorare, intervenire per eliminare i rischi, lo scenario è sostanzialmente a parte qualche iniziativa degli enti locali - lo stesso dell'agosto scorso. L'attesa rincorsa alla sicurezza delle infrastrutture stradali segna ancora il passo. Qualcosa, come detto, si è mosso per qualche intervento-tampone sull'Ancaranese, per l'incarico delle verifiche su 9 strutture...