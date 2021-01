LE INFRASTRUTTURE

Proficuo incontro al Comune di Ancarano tra i consiglieri regionali

della Lega di Marche e Abruzzo, Andrea Antonini ed Emiliano Di Matteo, nato per progettare iniziative comuni tra le due regioni e le rispettive province di Ascoli e Teramo. «Da buoni amici (sono stati compagni di classe al classico Stabili di Ascoli, ndr) siamo partiti da pensiero univoco - dichiarano congiuntamente i due consiglieri abbiamo condiviso la necessità che la collaborazione tra le due regioni venga potenziata, a partire dalle due province di contatto di Ascoli e Teramo, attraverso una serie di azioni concrete che valorizzino un territorio recentemente accomunato dalla crisi economica (la zona industriale di Val Vibrata e Valle del Tronto condividono la stessa condizione di area di crisi industriale complessa, ndr) così come dalla tragedia del sisma del 2016. Un territorio che vuole rilanciarsi deve prima di tutto rendersi accessibile, partendo dal potenziamento dei collegamenti tra le due regioni, rafforzando cioè la rete stradale e ferroviaria. Per questo lavoreremo al fianco dei nostri due governatori e degli assessori affinché l'Anas prolunghi la Intervalliva Picena, nota come Mezzina' alla città di Teramo, così da unire finalmente quest'ultima ad Ascoli attraverso una strada a scorrimento veloce». Non solo. «Ci faremo portavoce di un collegamento ferroviario diretto tra Teramo e San Benedetto proseguono - per rendere un servizio ai tanti studenti marchigiani iscritti all'Università di Teramo e permettere agli abruzzesi di raggiungere un importante snodo ferroviario come quello della vicina Riviera. Questo secondo aspetto è anche l'occasione per pretendere da Trenitalia la reintroduzione permanente del Freccia Rossa nella stessa stazione di San Benedetto: ne gioverebbero in tanti, non solo gli utenti delle province marchigiane del sud, ma anche quelli di gran parte delle città teramane, sia costiere che dell'interno». A fare gli onori di casa, il sindaco di Ancarano Pietrangelo Panichi, mentre Armando Falcioni, sindaco di Maltignano, è intervenuto in collegamento telefonico. Entrambi sono da anni in prima fila per promuovere i territori piceno e teramano attraverso politiche condivise.

