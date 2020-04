LE IMPRESE

COMUNANZA Ripartiti ieri 4 rami produttivi su 6, come previsto già dall'azienda, nello stabilimento Whirlpool di Comunanza. I lavoratori erano stati convocati al lavoro martedì nel tardo pomeriggio per il giorno successivo. Dal lato sindacale due sigle della rsu, Fim e Uilm, avevano dato risposta favorevole alla ripresa della produzione, mentre Fiom e Ugl hanno espresso ferma contrarietà, chiedendo addirittura, con una lettera, l'intervento del prefetto di Ascoli Piceno e del presidente della Regione Marche per bloccare la ripartenza della produzione.

Il sopralluogo e i turni

«Prima della riapertura dello stabilimento ieri mattina alle sei dice Raffaele Bartomioli della Uilm è stato fatto il sopralluogo in tutta l'azienda per controllare la regolarità e funzionalità di tutte le diverse misure di sicurezza sanitaria anti covid 19 che sono state prese. Una verifica effettuata con personale dell'azienda, la rsu presente ed rls (rappresentanti lavoro e sicurezza). Circa l'80% dei lavoratori dice il sindacalista - sono tornati in fabbrica, e le assenze dovute principalmente a permessi e congedi familiari. Sembra che i lavoratori abbiano ben assimilato tutte le nuove regole e comportamenti da adottare. Chiaramente continua Bartomioli controlleremo sempre se ci saranno ancora degli aspetti da migliorare man mano che si andrà avanti». «Si è ricominciato con un turno unico giornaliero di lavoro per tutti, quindi anche per la mensa sono stati fatti più scaglioni rispetto a prima per far si che le persone non venissero a contatto diretto». Da sottolineare che anche prima della chiusura solo una linea produttiva faceva 2 turni, però ognuno di 7 ore in modo da non far incontrare i lavoratori in uscita con quelli in entrata

Su tutt'altre posizioni, rispetto a questa ripresa della produzione nello stabilimento di Villa Pera, la Fiom e l'Ugl che fino all'ultimo sono stati contrari alla riapertura. Oggi hanno deciso di rientrare in fabbrica, dopo che non ha avuto esiti la lettera a prefetto e presidente della Regione, pur non condividendo l'iniziativa da parte dell'azienda. «Ci stiamo interrogando sul perché di questa forzatura per ripartire così in fretta dice Paolo Marini della Fiom - fatta solo a Comunanza rispetto a tutti gli altri stabilimenti italiani di Whirlpool. Per noi è importante capire perché Comunanza prima di tutti gli altri, facendo da apripista. Qualsiasi altro sito poteva aprire prima di noi. Questo mi lascia qualche dubbio. Si era già percepito con la firma del protocollo nazionale che si voleva forzare su Comunanza. In altri siti continua Marini sono state fatte riunioni per decidere insieme, tra azienda ed rsu, la data di riapertura. Si poteva trovare un accordo di mediazione. Per noi poteva essere una data giusta il 27 aprile. Comunque domani (oggi ndr) rientriamo al lavoro anche per controllare e vigilare sul protocollo sanitario». Sulla stessa linea l'Ugl.

Qui Fabriano

Intanto oggi riapre anche lo stabilimento di Melano, come altri siti italiani della Whirlpool, pur con una produzione un po' più limitata.

Francesco Massi

