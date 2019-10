«Le imprese artigiane non sono bancomat e rischiano di saltare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEASCOLI Riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica: se il governo non modificherà urgentemente la normativa nel Piceno sono a rischio di sopravvivenza oltre duemila piccole e micro imprese. Soprattutto del settore impiantistico ma anche dell'edilizia e della serramentistica. E' l'allarme che lancia la Cna di Ascoli in base ai dati elaborati. «Una provincia come la nostra - spiega Francesco Balloni, direttore della Cna provinciale - nella quale risparmio ed efficientamento energetico andranno di pari passo, nel...