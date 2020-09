Le erbacce cancellano il marciapiede, pedoni a rischio

LA PROTESTA

ASCOLI Situazione a rischio per i pedoni in via Nazario Sauro, a Campo Parignano da troppo tempo in difficoltà a percorrere a piedi l'arteria, per via della mancanza di spazio esistente lungo i marciapiedi, a causa della vegetazione. Considerando che la strada è percorsa da automezzi ad andatura elevata, provenienti dalla sovrastante circonvallazione, si può capire che i residenti della zona, soprattutto anziani e bambini, abbiano bisogno di essere lontani dalla strada per evitare di essere travolti dal traffico. Il problema è che da mesi e mesi le siepi che costeggiano la via finiscono con l'invadere tutto lo spazio riservato alle persone che vorrebbero transitare sui marciapiedi. Il Coordinamento Antidegrado per Ascoli, a causa di questo problema e in seguito alle continue lamentele degli abitanti negli scorsi mesi, ha sollecitato gli operatori del Comune ad intervenire e sfoltire la vegetazione in via Sauro, proprio perché oggetto di grave difficoltà per chi cammina a piedi. Nell'ultimo periodo l'associazione ha pubblicato nella propria pagina facebook foto in grado di testimoniare il disagio, acuito talvolta dalle auto in sosta selvaggia, in grado di occupare anche quei pochi centimetri di marciapiede lasciati liberi. «Qui le automobili vanno ad una velocità pazzesca e in questo modo non sappiamo dove poter camminare» si lamentano i residenti della zona.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

