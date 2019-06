CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ELEZIONIASCOLI «Chi, domenica prossima, non andrà a votare, è complice; chi non vota, ha già perso». Con queste parole Matteo Salvini ha lanciato lo sprint al candidato sindaco del centrodestra Masrco Fioravanti in vista del ballottaggio con Piero Celani. Il vice premier è tornato ad Ascoli per supportare il presidente del consiglio e lo ha fatto con una serie di impegni cittadini. Il primo, istituzionale si è svolto nel comando provinciale dei carabinieri dove è intervenuto ai festeggiamenti per il 205° anniversario della...