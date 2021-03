Le donne in divisa hanno risposto all'appello lanciato attraverso l'iniziativa La donazione di sangue si tinge di rosa che si è svolta contemporaneamente in otto città italiane: Milano, Trieste, Ascoli, Roma, Modena, Bari, Lecce e Palermo. Al centro trasfusionale dell'ospedale Mazzoni, diretto dal dottor Antonio Canzian, ieri mattina si sono presentate 6 donne appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, tutte già donatrici. Testimonial dell'iniziativa, per la nostra città, il noto conduttore televisivo Massimiliano Ossini: «Si tratta di un piccolo gesto - ha commentato Ossini - ma che racchiude dei benefici per chi lo compie. Almeno due. Perché permette di controllare costantemente lo stato di salute del donatore che si sottopone ciclicamente alle analisi e perché grazie al loro gesto fanno del bene ad altre persone. Alcune delle donne in divisa hanno donato il plasma, un gesto'azione ancora più importante. È fondamentale essere un esercito, anche senza divisa, di donatori. Lancio un appello ai diciottenni: per la maggiore età fate voi un regalo agli altri e donate il vostro sangue. I donatori sono sempre più anziani, manca il ricambio generazionale». Ad Ascoli, l'iniziativa è stata promossa dai DonatoriNati e dall'Avis. Oltre ad Ossini erano presenti il presidente regionale DonatoriNati Gerlando Costa unitamente al presidente regionale Avis Massimo Lauri, il presidente comunale Avis Stefano Felice, il questore Alessio Cesareo e i comandanti delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

