Le difficoltà sono tante ma c'è voglia di ripartire

ASCOLI Meno clienti perché di gente in giro ce ne è poca, ma i gelatai sono ottimisti e sperano in una buona stagione. «ll Covid spiega Stefano Piergallini della gelateria la Cremeria di Porto d'Ascoli e la Cremeria 2.0 a San Benedetto insieme al fratello Alessandro - ha avuto un notevole impatto economico in quanto ha causato la chiusura dell'attività per diverso tempo. Adesso che siamo ripartiti vediamo la luce in fondo al tunnel, anche se le conseguenze della pandemia continuano a essere tangibili. Manteniamo gli stessi orari di prima, ma con una leggera diminuzione di personale dovuta a un'affluenza di clienti comunque ridotta. Cerchiamo di mettere ancora più passione nel nostro lavoro guardando con ottimismo al futuro». La Cna Picena, soprattutto in questa fase, è vicina agli operatori del settore. «Siamo contenti e vicini ad un settore che nel corso di questi ultimi anni fanno sapere dall'associazione - è cresciuto molto in termini di ricerca della materia prima e di innovazione per garantire sempre una migliore qualità. Grande tasso di artigianalità verso un prodotto che è prevalentemente stagionale ma che nel nostro territorio è migliorato tanto. Siamo alle prese in questi giorni con le domande di fondo perduto della Regione Marche e prendiamo di buon auspicio questi aiuti che devono volgere nella direzione di sostenere una categoria dove è fondamentale che continui il processo di miglioramento avuto negli ultimi anni. L'ottimismo degli operatori ci fa ben sperare e con i nostri servizi e la nostra assistenza siamo in campo per sostenerli il più possibile».

