Le dame e cavalieri nelle opere create dall'artista Cordivani

L'ESPOSIZIONE

ASCOLI L'artista Luciano Cordivani si è cimentato nella creazione di una straordinaria collezione di caratteristici vasi e di brocche dell'altezza di 40 centimetri. I lavori, realizzati in bassorilievo, sono finora 23 e quasi tutti ispirati a personaggi, angoli e storie del nostro territorio. Una sezione di questi manufatti è dedicata al mondo della Quintana, con dame, cavalieri, colori dei sestieri. Dopo i climi del torneo cavalleresco Cordivani si è poi lasciato ispirare ai monumenti e alle piazze del centro, sino ai personaggi del Carnevale e a figure storiche locali, come il Brigante Piccioni. «Mi piacerebbe realizzare dei trofei per i vincitori della Quintana » confessa, mentre termina l'ultima delle sue creazioni, che a breve saranno esposte in toto presso la galleria di Sant'Ambrogio di Milano. Cordivani, il cui operato è amato dappertutto, da qualche tempo si sente molto amareggiato perché non troppo capito n città.«Abbiamo un bellissimo museo dell'arte ceramica, pronto ad ospitare sempre i lavori di tutti i ceramisti del mondo ma sacrificando sempre i nostri » spiega deluso, dispiaciuto anche del fatto che i turisti non raggiungano da tempo la sua bottega artigiana. « Da quando ci sono tutti questi trenini a disposizione dei visitatori nessun forestiero va più a piedi e nessuno raggiunge più il mio negozio di ceramiche, che una volta era affollatissimo di turisti i» rivela, mostrando invece le richieste che arrivano da fuori. L'ultima soddisfazione appartiene alla comunicazione appena arrivatagli da Napoli. Cordivani infatti, il prossimo mese di maggio riceverà nel capoluogo partenopeo il prestigioso riconoscimento Premio Internazionale Sebetia 2020, assegnato agli artisti maggiormente rappresentativi della Penisola. La manifestazione, giunta alla sua XXXVIII edizione, intende ogni anno insignire chi si cimenta con successo nelle arti figurative, tra pittura e scultura. «Sono molto contento perchè mi vogliono bene ovunque ma il mio grande amore è Ascoli » evidenzia il ceramista.

Filippo Ferretti

