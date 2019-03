CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE COPERTUREASCOLI Sessantuno opere da avviare entro quest'anno, per un totale di oltre 58 milioni di investimento, con coperture economiche che spaziano tra finanziamenti ministeriali, europei o regionali, mutui, fondi privati o vendita del patrimonio. E proprio con il ricavato della vendita del patrimonio, per la precisione quelle delle due farmacie di Porta Romana e Brecciarolo, e del mattatoio, si andranno ad investire quasi 3 milioni di euro (per la precisione 2.920.000 euro) sulla manutenzione delle strade comunali., andando incontro a...