LE CONTRAVVENZIONI

ASCOLI Il dato evidente è che sono ancora molti gli ascolani che non pagano le multe (circa 10mila). Segnale evidente, anche quello che vede ora l'Arengo mettere a ruolo con tanto di interessi, dopo un primo invito andato a vuoto, avvisi di pagamento per circa 438.000 euro relativi a contravvenzioni risalenti a verbali del 2017. Un ondata di solleciti per alcune migliaia di verbali in arrivo per altrettanti automobilisti (salvo casi di più multe allo stesso soggetto) sanzionati nel capoluogo piceno che non hanno ancora provveduto a saldare il conto. Una somma che ora l'Amministrazione comunale, attraverso questi avvisi che partiranno dall'Agenzia delle entrate, intende andare a recuperare per evitare che aumenti ancora quella somma arrivata ormai a circa 3 milioni di euro di multe arretrate non pagate negli ultimi anni, senza considerare le tantissime ormai prescritte.

Gli avvisi

Dopo aver inviato a suo tempo, attraverso il Servizio contravvenzioni, le lettere per invitare i cittadini multati a pagare le sanzioni senza la maggiorazione degli interessi legali, il Comune ha deciso di mettere a ruolo la somma da incassare attraverso il sollecito dell'Agenzia delle entrate per un totale, per la precisione, di 438.480,63 euro. E anche in questo caso, conoscendo già le difficoltà di riscossione evidenziate anche nel decennio precedente, ha messo a ruolo la somma già ipotizzando che una consistente parte della cifra, ovvero oltre 372.000 euro sia di difficile esigibilità (in base alle percentuali di incasso storicamente realizzate). E' chiaro che l'Amministrazione comunale, comunque, proverà a recuperare queste somme importanti, considerando che fino a poco tempo fa, la gestione di tali recuperi da parte di Equitalia era stata poco efficace perché, come confermato già a suo tempo dall'assessore al bilancio, Dario Corradetti, la società incaricata concentrava poco la propria attenzione sulle piccole somme da recuperare, come appunto quelle delle multe, per pensare più alle cifre importanti.

La riscossione

Le difficoltà nel sistema di riscossione degli introiti derivanti dalle multe così come per le tasse anche per l'Arengo, così come per tanti altri Comuni, sono evidenti. Anche se, stando all'analisi dell'assessore Corradetti poco dopo il suo insediamento in giunta si evidenziava un tasso di riscossione dell'Amministrazione comunale tra il 40 e il 45% delle somme da recuperare. L'esempio fatto era quello di una torta di cui finora l'Arengo ha mangiato un 45%, ma ha messo in frigo il resto, sperando di riuscire a mangiarne il più possibile. Mentre altri enti che hanno scelto di inserire in bilancio solo le somme più facilmente esigibili, sono magari riusciti a recuperarle ma rinunciando in partenza a tutto il resto, quindi a somme molto più alte.

L'esperienza con Equitalia

Dopo l'esperienza con Equitalia, invece, l'Amministrazione comunale sta ora lavorando con i propri uffici, in particolare per i tributi comunali, anche incrociando le informazioni con altre banche dati per scoprire tutte le possibili situazioni non emerse o non regolarizzate. Ora, tornando alle multe, con questa nuova ondata di avvisi, si riapre una ulteriore fase della caccia ai debitori. Debitori che, in molti casi, non hanno nulla da perdere e quindi ignorano del tutto le sanzioni, oppure, nel caso di automobilisti di altre città multati ad Ascoli, non si preoccupano di saldare il dovuto una volta rientrati nelle zone di provenienza.

Luca Marcolini

