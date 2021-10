Le celebrazioni in cattedrale per la Madonna delle Grazie

LA RICORRENZA

ASCOLI Domenica, in cattedrale si celebrerà la solennità della Madonna delle Grazie, patrona principale della città e della diocesi di Ascoli. La settimana mariana si è aperta domenica scorsa e terminerà domenica con i seguenti appuntamenti: tutti i giorni alle ore 17.30 recita del Rosario meditato e alle ore 18 messa, presenti i fedeli delle varie parrocchie secondo un calendario stabilito. Ieri, si è tenuta l'adorazione eucaristica per tutti i sacerdoti, nella chiesa di Santa Maria della Carità (della Scopa); oggi, alle ore 16, è in programma la presentazione ai fedeli e alla cittadinanza del Polittico del Crivelli appena restaurato, mentre alle ore 21 c'è la veglia di preghiera a Maria presieduta dal vescovo monsignor Domenico Pompili. Domani, alle ore 18, durante il rito religioso, messa con il conferimento della Cresima a venti giovani tra ragazzi e ragazze. Domenica, ultimo giorno della Settimana Mariana, infine, si celebra la Festa della Madonna delle Grazie e saranno officiale le messe alle ore 9 e alle ore 11. Alle ore 18, la solenne messa pontificale sarà presieduta dal nostro conterraneo l'arcivescovo metropolita di Pesaro monsignor Piero Coccia. La celebrazione dell'Eucaristia decreterà la fine della festività della Madonna delle Grazie. Ad animare i riti religiosi sarà il coro diocesano.

Roberto Cestarelli

