LE ALTRE GIOSTRE

Il terziere di Fraporta, con l'ex cavaliere di Sant'Emidio Jacopo Rossi, insieme a Luca Paterni e al deb Leonardo Picìucchi, si è aggiudicato l'edizione 2021 della Corsa all'anello di Narni. Piazza d'onore per il terziere di Mezule con i cavalieri Tommaso Finestra, secondo del sestiere di Porta Maggiore, l'ex secondo di Piazzarola Cristiano Liti ed Ernesto Santirosi. Ultimo il terziere di Santa Maria con il faentino Marco Diafaldi, Tommaso Suadoni, Marco Bisonni. Speaker della manifestazione umbra il nostro Mario La Rocca. Alla Giostra del Saracino di Arezzo clamoroso successo del quartiere di Porta Crucifera con Adalberto Rauco, accostato in passato al sestier di san'Emidio, che ha centrato il 4 ma ha spezzato la lancia, raddoppiando il punteggio. Al compagno di squadra Lorenzo Vanneschi è bastato un 3 per conquistare la 140° lancia d'oro. A Porta Santo Spirito non è bastato un 10 con l'ex di Porta Tufilla Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci (entrambi hanno marcato un 5). Un 10 virtuale anche per Porta Sant'Andrea con Tommaso Marmorini ed Enrico Vedovini al quale è però caduta la lancia (tornata nulla). Porta del Foro a concluso con un 7 ottenuto da Gabriele Innocenti e Davide Parsi.

