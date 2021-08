LE ALTRE GIOSTRE

È stata spostata di una settimana, alla quarta domenica di agosto, il 22, la Giostra cavalleresca di Castel Clementino a Servigliano. Anche in terra fermana si ripropone la sfida tra cavalieri che hanno disputato le due Giostre di Ascoli. Uomo da battere, manco a dirlo, è Luca Innocenzi che ha vinto le ultime due edizioni (2019 e 2020) per il rione di Porta Santo Spirito. Sei i successi in totale con l0arme giallorossa. Ci saranno i confermati Massimo Gubbini per Paese Vecchio (3 Palii con i gialloverdi) e l'ascolano Lorenzo Melosso per il rione di Porta Marina dove debuttò lo scorso anno pur non essendo in perfette condizioni fisiche e disputò un torneo di alto livello. Torna Daniele Scarponi per il rione di Porta Navarra (per lui tre affermazioni con Porta Marina) e prende il posto di Pierluigi Chicchini, ora cavaliere del sestiere di Sant'Emidio. Ultimo protagonista della contesa il 19enne serviglianese Mario Cavallari, al debutto, che difende i colori di San Marco. Sostituisce l'altro ascolano Mattia Zannori che nel 2020 aveva giostrato al posto dell'infortunato Cristian Cordari. Cavallari viene allenato da Cino Felici, un monumento a Servigliano, dove ha vinto per sei volte.

